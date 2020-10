Vivendi : encore un avis

(Boursier.com) — Vivendi campe sur les 25 euros ce lundi, parfaitement stable, alors que les analystes continuent à s'ajuster sur le dossier à l'image de Barclays dont l'objectif de cours est repassé de 24,8 euros à 27 euros... Sur les 6 premiers mois de l'année, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% seulement en données constantes à 7,58 milliards d'euros, tandis que son Ebita a baissé de 3,8% à 735 ME, freiné notamment par les difficultés d'Havas dans la communication en raison de la crise...

Universal Music Group, qui a encore une fois bien performé au premier semestre, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros (+3,5%) et un résultat opérationnel de 567 ME (+16,6%). Après la cession de 10% du capital de la maison d'édition musicale à un consortium mené par le chinois Tencent, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros, la prochaine étape reste l'introduction en bourse...