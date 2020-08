Vivendi : en tête du CAC40

(Boursier.com) — Vivendi surperforme nettement le marché en ce début de semaine avec un titre en hausse de plus de 2,5% à 23 euros. Les analystes continuent à s'ajuster sur le dossier à la suite de la publication intermédiaire de la société. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% en données constantes à 7,58 milliards d'euros tandis que son Ebita a baissé de 3,8% à 735 ME, freiné notamment par les difficultés d'Havas dans la communication en raison de la crise.

Mais tous les regards sont tournés vers Universal Music Group, qui a encore une fois très bien performé au premier semestre, avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros (+3,5%) et un résultat opérationnel de 567 ME (+16,6%). Après la cession de 10% du capital de la maison d'édition musicale à un consortium mené par le chinois Tencent, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros, la prochaine étape est l'introduction en bourse.

Alors que Vivendi a jusqu'ici indiqué que l'IPO aurait lieu début 2023 au plus tard, Arnaud de Puyfontaine a affirmé jeudi que l'opération pourrait avoir lieu avant 2023. "Nous pourrions anticiper cette date si les conditions sont bonnes", a ainsi souligné le président du directoire de Vivendi.

Du côté des analystes, Bernstein a réitéré son conseil 'surperformer' avec une cible ajustée de 27,4 à 26,3 euros.