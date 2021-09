Vivendi : Editis entre au capital de Meet in Class

(Boursier.com) — Editis (groupe Vivendi) annonce entrer au capital de Meet in Class, acteur du soutien scolaire en petits groupes, pour accélérer son développement. Grâce à ce rapprochement avec le groupe Editis, Meet in Class proposera dès la rentrée 2021 ses cours de soutien du CP à la Terminale dans 29 départements français.

Depuis sa création en 2017, la start-up sociale a connu une croissance fulgurante en répondant aux attentes des familles de tous les milieux sociaux.

Editis est leader du secteur de l'éducation avec les Maisons Bordas, CLE International, Daesign, Le Robert, Editions MDI, Nathan, Retz, Syros. Meet in Class, déjà présente en Île-de France et dans 5 villes, se lance dans 16 nouveaux départements d'ici la rentrée. Créée il y a quatre ans par 3 lauréats des Grandes Écoles françaises, Meet in Class fonde sa réputation sur son modèle de cours en mini-groupes. Très vite, leur plateforme connaît un grand succès : 3.000 élèves inscrits, 5.000 professeurs sélectionnés sur une base de 46.000 candidats, et une note de satisfaction maximale donnée par 97% des parents ayant fait appel au service.

Les cours en présentiel étaient déjà proposés dans 13 départements pendant l'année scolaire 2020-2021. Grâce aux fonds nouvellement levés, les cours en présentiel Meet in Class seront bientôt disponibles dans 16 départements.