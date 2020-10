Vivendi devient sponsor officiel de la prochaine coupe du monde de rugby en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivendi devient Sponsor Officiel de la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France en 2023. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'une émission spéciale rassemblant toutes les forces vives de l'Ovalie sur le plateau du Canal Rugby Club et diffusée sur Dailymotion ainsi que sur le site web de Vivendi.

Vivendi, qui comptait déjà parmi les premiers soutiens de la candidature de la France à l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023, est également le seul Sponsor Officiel Entertainment de la compétition. Il s'agit d'un des premiers sponsors à rejoindre le troisième plus grand spectacle sportif au monde.

L'ensemble du groupe Vivendi se mobilise pour que cette Coupe du Monde de Rugby soit un grand succès. Tous les métiers du divertissement du Groupe, chacun avec ses formes d'expression et ses publics propres, assurera un retentissement sans précédent à cette compétition sportive pour faire découvrir et aimer le rugby à de nouveaux publics.

"Vivendi n'a pas attendu l'annonce officielle de sa collaboration avec l'événement phare du rugby mondial pour s'engager sur plusieurs projets d'ampleur" explique le groupe. Universal Music A&R a réalisé la production du Train de la Coupe du Monde de Rugby qui a sillonné la France pendant un mois et demi du 8 septembre au 12 octobre. À cette occasion, Editis a édité le livre de recettes du XV de la gastronomie composé de 23 Chefs réunis par France 2023.

Au sein d'Havas, BETC a pensé et réalisé les vidéos animées annonçant chaque Sponsor Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Havas Paris a réalisé l'ensemble du "branding" et de la communication de Campus 2023, le Centre de Formation des Apprentis créé par le Comité d'Organisation France 2023 pour former en alternance la nouvelle génération des experts du sport de demain.

Enfin, plusieurs filiales d'Havas (Havas Sports & Entertainment, Havas Media, Havas Data Business Intelligence, ecselis), ainsi que See Tickets pour son expertise de CRM, ont été retenus par France 2023 pour le marketing et le plan media de l'événement.

Pour Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, "le rugby est intimement lié à l'identité de Vivendi depuis plus de trente ans. Il était donc naturel pour nous de nous associer à cette formidable aventure que constitue l'organisation d'une Coupe du Monde de Rugby en France. En plus de faire découvrir ce sport à un public plus large, je suis extrêmement heureux d'inscrire cette démarche aux côtés de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 autour d'engagements sociétaux forts."