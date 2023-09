Vivendi : Damien Marchi nommé Directeur RSE du groupe

(Boursier.com) — Damien Marchi a été nommé aujourd'hui Directeur RSE de Vivendi. Il est rattaché à la Direction générale du Groupe.

Cette nomination répond aux engagements forts pris par Vivendi en matière environnementale, notamment en matière de réduction de l'empreinte carbone, qui a fait l'objet d'une validation récemment par l'initiative Science-Based Targets (SBTi). Elle s'inscrit également dans la volonté du Groupe de contribuer à la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion dans l'entreprise et dans la société en général, notamment à travers la production et la diffusion de contenus.

Damien Marchi, qui connait bien le groupe Vivendi où il a exercé différentes fonctions depuis neuf ans dont celle de Directeur du Développement RSE de Vivendi, travaillera en étroite collaboration avec le Directoire et l'ensemble des Directeurs RSE des entités du Groupe.

Damien Marchi travaille dans le groupe Vivendi depuis 2014, tout d'abord en tant que Global Head of Content à Havas, puis Directeur Marketing et Communication et membre du comité exécutif de Gameloft en 2018 avant de rejoindre le siège de Vivendi où il occupait depuis 2021 les fonctions de Directeur du développement RSE. Auparavant, Damien Marchi a travaillé pour plusieurs sociétés de production audiovisuelle en France et à l'international, au croisement du storytelling, de l'innovation digitale et de l'impact sociétal. Lauréat d'un Emmy Award, il a notamment été Directeur du marketing produit et de l'innovation et membre du comité exécutif de Euronews et il a également collaboré avec plusieurs ONG, des organisations à but non lucratif et les Nations Unies à Bruxelles.