Vivendi : croissance de 11,9% au premier trimestre

Vivendi : croissance de 11,9% au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivendi publie un chiffre d'affaires de 3,870 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en hausse de 11,9% (+4,4% à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période de 2019. Il s'agit d'une performance bien supérieure aux attentes, puisque le consensus FactSet se situait à 3,619 milliards d'euros. Le groupe évoque une forte progression pour UMG : +17,8% à 1,769 milliard d'euros (+12,7% à taux de change et périmètre constants). La croissance de Groupe Canal+ est portée par l'international : +9,6% à 1,372 milliard d'euros (+1% à taux de change et périmètre constants).

Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de Vivendi au premier trimestre 2020 est peu affecté par la crise du Covid-19. Des performances variables ont néanmoins été observées par certaines activités au mois de mars, notamment Havas Group, Editis et Vivendi Village, en raison de cette crise.

Chacun des métiers du groupe analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles de cette crise. "Il est impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de temps elle durera et comment elle impactera le chiffre d'affaires et les résultats annuels de Vivendi. Néanmoins, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 de certaines activités, notamment d'Havas Group, d'Editis et de Vivendi Village, devrait être affecté.

Vivendi est confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers. Il met tout en oeuvre pour assurer la continuité de ses activités, ainsi que pour servir et divertir au mieux ses clients et ses publics, tout en respectant les consignes des autorités de chaque pays où il est implanté.

A la suite de la finalisation le 31 mars 2020 de la cession de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG, la position brute de trésorerie du groupe s'élève à 4,8 milliards d'euros au 31 mars 2020. Vivendi dispose, par ailleurs, de 3,9 milliards d'euros de lignes de crédit confirmées, dont 2,3 milliards d'euros immédiatement disponibles compte tenu des émissions de titres négociables à court terme en cours et des tirages effectués à cette date.

Les emprunts obligataires s'établissent à 5,4 milliards d'euros, avec des maturités qui s'étalent jusqu'en 2028. Compte tenu de ces éléments, la dette nette du groupe ressort à 2,4 milliards d'euros au 31 mars 2020 et le gearing (ratio du taux d'endettement net) s'établirait à environ 15% (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2019).

La situation financière de Vivendi est donc solide. Moody's l'a d'ailleurs confirmée, le 31 mars 2020, en reconduisant le rating Baa2 de la dette, avec une perspective stable.

Il est rappelé, en outre, que le consortium mené par Tencent a l'option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.