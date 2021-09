Vivendi : Claire Léost devient Présidente de Prisma Media

(Boursier.com) — Vivendi annonce que Claire Léost est nommée Présidente de Prisma Media à compter du 13 septembre, en remplacement de Rolf Heinz qui quitte le groupe. Cette nomination ouvre un nouveau chapitre pour Prisma Media dans le projet stratégique de Vivendi. Face aux nouveaux enjeux auxquels la presse magazine est confrontée, Claire Léost aura pour mission d'accélérer la transformation de Prisma Media pour saisir toutes les opportunités de croissance, renforcer son rôle de leader et stimuler la réinvention de son secteur. Elle poursuivra ainsi le travail de transformation mené par les équipes de Prisma Media sous l'impulsion de Rolf Heinz.

Claire Léost évolue depuis près de 20 ans dans le secteur des médias, après une première expérience de conseil. Elle apportera son expertise et son impact au développement de Prisma Media, ainsi qu'au déploiement de projets communs avec les autres entités de Vivendi. Commentant cette nomination, Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi et Président du Conseil d'administration de Prisma Media, a déclaré : 'Je souhaite la bienvenue à Claire Léost qui contribuera activement à la réussite de Prisma Media. Le savoir-faire digital du groupe, son expertise en matière de développement de contenus et la puissance de ses marques seront des atouts précieux au service du projet industriel intégré de Vivendi. Je tiens à remercier chaleureusement Rolf Heinz pour son engagement à la tête de la société".