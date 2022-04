Vivendi : chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre

(Boursier.com) — Vivendi dévoile, au titre du premier trimestre 2022, un chiffre d'affaires en hausse de 13,4% à 2,377 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la progression ressort à 7,9%. Le consensus tablait sur des recettes de 2,26 MdsE. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de l'activité de Groupe Canal+ (+6%), ainsi que de la forte progression de celle de Havas Group (+11,3%), de Gameloft (+10%) et de Vivendi Village (x 3,8).

Canal+, devenu l'actif le plus important du groupe depuis la scission d'Universal Music Group, a vu ses ventes augmenter de 6% (à taux de change et périmètre constants) à 1,45 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de Havas Group s'est quant à lui établi à 591 ME, en hausse de 11,3% à taux de change et périmètre constants.

La firme n'a pas fourni de prévisions pour le reste de l'exercice.