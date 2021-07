Vivendi : chemin tracé

Vivendi : chemin tracé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivendi monte de 1,4% ce jeudi à 28,45 euros, alors qu'au 1er semestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 8,221 milliards d'euros (7,576 MdsE à la même période de 2020). Cette augmentation de 8,5% résulte principalement des progressions d'Universal Music Group (UMG), de Canal+, d'Havas Group et d'Editis. Elle comprend également l'incidence de la consolidation de Prisma Media à compter du 1er juin 2021 à hauteur de 29 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi a progressé de 11,9% par rapport au 1er semestre 2020, grâce principalement aux hausses d'UMG (+17,3%), de Groupe Canal+ (+4,7%) et d'Havas Group (+7,1%) ainsi qu'au fort rebond d'Editis (+42%) particulièrement affecté par la crise sanitaire au 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 1,066 MdE, en augmentation de +45% par rapport au 1er semestre 2020. A taux de change et périmètre constants, il progresse de 49,3%, essentiellement grâce aux hausses d'UMG, de Groupe Canal+, d'Havas Group et d'Editis. Le résultat opérationnel (EBIT) atteint 973 millions d'euros, en augmentation de 47,3% par rapport au 1er semestre 2020.

La part du résultat net revenant aux intérêts minoritaires s'élève à 109 ME (84 ME au 1er semestre 2020). Cette hausse reflète notamment les 10% supplémentaires détenus par le consortium mené par Tencent dans le résultat net d'UMG depuis le 29 janvier 2021.

Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 488 ME (0,45 euro par action de base), contre 757 ME au 1er semestre 2020 (0,66 euro par action de base), en diminution de 35,5%. Cette baisse reflète principalement l'évolution défavorable des autres charges et produits financiers (-574 ME) liée essentiellement à la baisse de la valeur des participations dans Spotify et Tencent Music Entertainment, partiellement compensée par la progression du résultat opérationnel ajusté (+331 ME). Le résultat net ajusté est un bénéfice de 724 ME (0,67 euro par action de base), contre 583 ME sur le 1er semestre 2020 (0,51 euro par action de base), en hausse de 24,1%.

Au 30 juin 2021, l'endettement financier net de Vivendi a été ramené à 2,878 MdsE (4,953 MdsE au 31 décembre 2020). Le ratio d'endettement net sur capitaux propres ('gearing') diminue à 14,9% au 30 juin 2021 (30,1% au 31 décembre 2020), favorisé par la cession de 10% du capital d'UMG intervenu en début d'année.

Importante capacité de financement

Après le remboursement par UMG, le 7 juillet 2021, de sa dette nette de 2 MdsE auprès de Vivendi et compte tenu de la cession escomptée de 10% supplémentaires d'UMG, la position nette de trésorerie retraitée de Vivendi s'élèverait à plus de 2,4 MdsE. Après ces opérations, Vivendi disposera d'une marge de manoeuvre financière de l'ordre de 10 MdsE, composés de titres de participations liquides et de capacités de financement importantes.

Vivendi devrait utiliser sa trésorerie pour financer des acquisitions, effectuer des retours aux actionnaires notamment via des rachats d'actions, et réduire sa dette.

Cotation d'UMG le 21 septembre

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 mars 2021 a voté favorablement la modification des statuts de Vivendi introduisant le principe d'une distribution en nature, qui va permettre le projet de distribution en nature de 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi. L'Assemblée générale mixte du 22 juin 2021 a plébiscité ce projet de distribution avec un taux record de 99,9%.

Il est rappelé que le consortium mené par Tencent détient 20% du capital d'UMG. Vivendi en conservera 10%.

Par ailleurs, le Groupe a accepté la demande de Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) que des fonds d'investissement, dans lesquels M. William Ackman détient des intérêts économiques importants ou exerce la direction, se substituent pour l'acquisition de 10% du capital d'UMG annoncée le 20 juin 2021. La quotité du capital d'UMG, qui sera finalement acquise par ces fonds, sera comprise entre 5% et 10%. Si cette quotité s'avérait inférieure à 10%, Vivendi a toujours l'intention de céder la différence à d'autres investisseurs avant la distribution de 60% du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi.

La cotation et le détachement de la distribution sont prévus le 21 septembre prochain. D'ailleurs, concernant le projet de cotation des actions UMG sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam, UMG BV organisera un Capital Market Day par visioconférence le 25 août 2021... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste acheteur sur le dossier Vivendi et réhausse sa cible de 43 à 44 euros.