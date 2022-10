Vivendi : Charlotte Levy-Frébault est nommée Directrice de la Communication interne

(Boursier.com) — Charlotte Levy-Frébault est nommée Directrice de la Communication interne de Vivendi. Elle succède à Frédéric Vallois qui a rejoint Prisma Media en tant que Directeur de la Communication externe corporate. "Cette nomination traduit la volonté du groupe Vivendi de multiplier les opportunités de rapprochement entre toutes ses entités et de faire évoluer ses talents. Charlotte, avec sa longue expérience au sein de l'agence BETC, nous apporte un regard neuf et toute sa créativité au service du développement d'une culture d'entreprise commune à l'ensemble des salariés du groupe Vivendi", commente Lorella Gessa, Directrice de la Communication et membre du Comité exécutif de Vivendi.