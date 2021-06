Vivendi cède 10% d'Universal Music Group à PSTH

Vivendi cède 10% d'Universal Music Group à PSTH









Crédit photo © Charles Platiau / Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Vivendi a signé un accord avec Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. (PSTH), dirigé par William Ackman, pour la cession de 10% d'Universal Music Group (UMG BV).

La réalisation de cette acquisition, conditionnée au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH et aux processus réglementaires américains, devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain.

Après l'entrée à hauteur de 20% du capital d'UMG du Consortium mené par le Groupe Tencent, l'arrivée de grands investisseurs américains apporte une nouvelle démonstration de la réussite et de l'attractivité mondiales d'UMG , commente la direction de Vivendi.

Le prix est fondé sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% d'UMG.

Rappelons qu'au cours de l'Assemblée générale des actionnaires de Vivendi, le mardi 22 juin, le Directoire proposera la distribution de 60% d'UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société sur le marché d'Euronext Amsterdam dans les 10 derniers jours de septembre.