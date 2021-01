Vivendi : Canal+ veut un nouvel appel d'offres pour les droits de la L1

(Boursier.com) — Canal + fait encore parler dans le milieu du foot français. Acteur incontournable du championnat de France depuis de très longues années, le groupe a décidé de restituer à la LFP le lot 3 que BeIN Sports lui a sous-licencié afin qu'un nouvel appel d'offres puisse avoir lieu. Après le fiasco Mediapro, la filiale de Vivendi se trouverait ainsi en situation de force pour récupérer une grande partie des droits de la L1 à moindre coût.

Comme le souligne Oddo BHF, le risque qu'un nouvel entrant (Amazon, DAZN, Facebook...) tente de récupérer tous les droits existe mais semble faible. La perte de la L1 serait toutefois très préjudiciable et devrait conduire à une forte hausse du "churn" dans un contexte de concurrence intense de Netflix sur les séries locales.

En attendant cet appel d'offres, Maxime Saada, le président de Canal+, explique au 'Figaro' qu'il souhaite proposer à la Ligue une "solution technique universelle qui permettra à tous les Français, abonnés ou non à Canal+, pour suivre les matches en pay per view (paiement au match). Bien sûr, Canal+ reverserait l'essentiel des recettes à la LFP, et donc aux clubs".