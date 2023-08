Vivendi : Canal+ s'offre les droits du championnat de football d'Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Le Groupe Canal+ s'est offert les droits du championnat de football d'Arabie Saoudite pour le territoire français et l'Afrique, soit 34 rencontres pour 18 clubs qui s'affronteront jusqu'en mai 2024. Thomas Sénécal, Directeur des Sports du Groupe Canal+ : "nous sommes très heureux de proposer ce tout nouveau championnat de football en exclusivité à nos abonnés. La Saudi Pro League rassemble un plateau de joueurs prestigieux que nous pourrons retrouver chaque semaine sur nos antennes et dans nos émissions comme le Canal Football Club. Nous suivrons les plus grandes stars internationales : les ballons d'or Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le champion du monde N'Golo Kanté ou encore Sadio Mané au sein de ce championnat en plein développement". Le montant du deal n'a pas été communiqué.