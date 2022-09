Vivendi : Canal+ renonce à diffuser les chaînes du groupe TF1

(Boursier.com) — Le groupe Canal+ (Vivendi) renonce à diffuser les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Series Films et LCI. Il explique son choix par les nouvelles exigences commerciales du groupe TF1 : "face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le groupe Canal+, partenaire de longue date du groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes en France métropolitaine".