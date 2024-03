Vivendi : Canal+ relève son offre sur le Sud-africain MultiChoice

(Boursier.com) — Le groupe Canal+, (Vivendi) relève son offre sur le Sud-africain MultiChoice. Le groupe de médias propose désormais 125 rands par titre, entièrement en numéraire, dans le cadre d'une offre qui valorise sa cible 55 milliards de rands (2,9 milliards de dollars). MultiChoice avait repoussé une première approche de Canal+ à hauteur de 105 rands par action.

"Les deux sociétés ont mutuellement convenu de coopérer et MultiChoice a convenu d'accorder l'exclusivité à Canal+", a déclaré Maxime Saada, président-directeur général de Canal+, dans une réponse à 'Bloomberg'.

Canal+ a fait part de sa volonté d'acquérir MultiChoice alors que le diffuseur français prépare activement sa cotation en Bourse, à la suite à l'annonce du projet de scission de sa société mère Vivendi. MultiChoice constituera un conseil indépendant pour fournir un avis et des recommandations sur la nouvelle offre, selon un communiqué publié mardi.

Créé en Afrique du Sud en 1985, MultiChoice s'est développé à travers l'Afrique au début des années 1990 avec des forfaits comprenant des matchs de football anglais en direct et des émissions locales. La société a été séparée de Naspers en 2019 et offre au groupe français l'accès à un continent dont la population est la plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde. Vivendi a pour objectif de combiner ses opérations locales de Canal+ avec MultiChoice, créant ainsi un groupe comptant près de 50 millions d'abonnés et disposant des ressources nécessaires pour investir davantage dans les contenus locaux et le sport.