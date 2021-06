Vivendi : Canal+ et sa décision sur les droits TV de la L1 font beaucoup parler

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'arrivée d'Amazon dans le paysage footballistique français continue à faire jaser. Trois jours après que la LFP eut attribué au géant américain les droits de diffusion de huit matchs de L1 et de huit rencontres de L2 par journée jusqu'en 2024 (détenus auparavant par Mediapro), Canal+ se retrouve dans une situation particulièrement compliquée. La filiale de Vivendi n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en refusant de diffuser la L1 à partir du mois d'août alors que la chaîne cryptée détient les droits de 2 matchs par journée jusqu'en 2024 après un accord de sous-licence avec beIN Sports. En cause, le montant qu'a accepté de verser Canal+ pour ces 2 matchs en 2018.

" Ces lots (ndlr : ceux obtenus par Amazon), qui représentent 80% des matches de L1, dont les dix meilleures affiches, ont été cédés pour 250 MEUR à Amazon alors qu'ils avaient été acquis par Mediapro en 2018 pour 784 MEUR. La LFP a considéré à tort que la proposition d'Amazon se cumulait aux montants des lots attribués en 2018, à savoir les 332 MEUR de Canal+ et les 42 MEUR de Free pour le lot digital. Ce scénario n'existe pas ", affirme Maxime Saada à 'L'Equipe'. " Canal+ ne paiera pas 332 MEUR pour 20 % des matches, quand Amazon en diffuse 80 % pour 250 MEUR. Nous ne diffuserons donc pas la Ligue 1. Après la chimère Mediapro, la LFP et les présidents de clubs reproduisent donc la même erreur qu'en 2018".

[Communiqué] CANAL+ Ligue 1 ⤵️ pic.twitter.com/Cqeq3b3n0r >— CANAL+ Group (@canalplusgroupe), via Twitter

Comme le souligne Oddo BHF, cet abandon de Canal est probablement tactique. L'idée pourrait être soit de pousser la LFP à envisager un nouvel appel d'offres, même si, à la suite de l'attribution des droits à Amazon, la marge de manoeuvre juridique de LFP est probablement très limitée, soit d'entamer une série de procédures judiciaires visant à rendre caduque cette attribution. L'argument devrait être qu'il était impossible de réattribuer les droits sans relancer un appel d'offres complet, notamment au regard des nouvelles conditions de marché (déflation structurelle).

Si Canal+ venait effectivement à se priver de la compétition pendant 4 ans, l'analyste souligne qu'il est très difficile d'estimer l'impact sur le CA et l'EBITDA puisque les motivations d'abonnement à Canal+ sont confidentielles. La presse a néanmoins régulièrement évoqué que la L1 était une motivation première pour 15 et 25% de la base d'abonnés. Au regard d'une moindre popularité du football et du fait que le groupe proposera d'autres compétitions clefs en football (Ligue des Champions et Premier League), le bas de fourchette semble donc le maximum. Sur la base du nombre d'abonnés fin 2020 (4,7 millions), le groupe pourrait donc en perdre environ 700.000 abonnés. Sur la base d'un ARPU de 35 euros, la perte de CA pourrait donc être de 294 ME, détaille le broker. Autrement dit, en ne tenant compte d'aucune autre économie de coûts, ce niveau de perte aurait un impact légèrement positif sur l'EBITA du groupe (puisque les coûts de programmes sont de 332 ME). Une situation qui pourrait ainsi expliquer la situation finalement assez confortable de la chaîne, d'un point de vue financier du moins.

Dans ce contexte, le groupe dispose de temps pour entamer des procédures judiciaires et espérer un nouvel appel d'offres ou attendre 2024 et se positionner de nouveau. Il opte pour un rapport de force avec la LFP afin de viser soit un nouvel appel d'offres soit de meilleures conditions pour ces droits actuels. Les décisions judiciaires à venir devrait clarifier l'impact pour le groupe. La saga des droits TV du foot français attend son prochain épisode.