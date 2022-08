Vivendi : "brassage de compétences" aux Directions de la Communication

(Boursier.com) — Vivendi fait part ce jour de plusieurs nominations intervenues au sein des Directions de la Communication. Ainsi, Stéphanie Bertrand-Tassilly, précédemment Directrice de la Communication externe corporate et de la RSE de Prisma Media, succède à Lorella Gessa en tant que Directrice de la Communication et de la RSE et membre du Comité exécutif d'Havas Group. Cela fait suite à la nomination, le 26 mai dernier, de Lorella Gessa comme Directrice de la Communication et membre du Comité exécutif de Vivendi, fonctions qu'elle exerce depuis le 24 juin. Frédéric Vallois, précédemment Directeur de la Communication interne et éditoriale de Vivendi, est nommé quant à lui Directeur de la Communication externe corporate de Prisma Media. Son successeur à la Communication interne de Vivendi sera annoncé prochainement.

Lorella Gessa, Directrice de la Communication de Vivendi, a déclaré : "Ces échanges de fonctions au sein du Groupe et le brassage des compétences qu'elles permettent constituent un pas de plus vers une intégration plus étroite des différentes activités du groupe Vivendi. Ce sont des exemples concrets de mobilité interne qui traduisent l'engagement du Groupe à faire évoluer les talents en son sein".

Lorella Gessa est diplômée en littérature française et anglaise et d'un Master en communication stratégique de l'Université Columbia de New York. Elle a commencé sa carrière chez IBM en Italie et aux Etats-Unis, avant d'occuper des fonctions chez Ford et Sara Lee, puis de rejoindre Havas. Elle en a été la Directrice de la Communication depuis juin 2007 avant d'être nommée Directrice de la Communication de Vivendi et de rejoindre son Comité exécutif en juin 2022. Stéphanie Bertrand-Tassily détient un DEA Droit Public des Affaires de l'Université Paris X Nanterre. Après plus de 12 ans d'expérience en évaluation de candidats, en marque employeur et projets transverses RH au sein de cabinets spécialisés et d'Ernst & Young, elle rejoint Prisma Media en 2011 au poste de Responsable recrutement et mobilité avant d'être nommée en 2015 Directrice de la Communication externe corporate auquel viendra s'ajouter la RSE. Elle devient Directrice de la Communication et de la RSE et membre du Comité exécutif d'Havas en août 2022.

Diplômé de Sciences Po Paris, Frédéric Vallois débute son parcours professionnel au sein du cabinet Deloitte. Entre 2010 et 2012, il travaille au porte-parolat du gouvernement avant de rejoindre Vivendi comme Plume du Directoire. Il est nommé par ailleurs Directeur de la Communication interne de Vivendi en 2018. Frédéric Vallois devient Directeur de la Communication externe corporate de Prisma Media en août 2022 et est également nommé Directeur des licences Harvard Business Review France et National Geographic France.