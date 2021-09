Vivendi boucle la cession de 2,9% supplémentaires du capital d'UMG à Pershing Square

(Boursier.com) — Vivendi a bouclé ce jour, conformément à ce qui avait été annoncé le 31 août, la cession de 2,9% supplémentaires d'Universal Music Group B.V. (UMG) à Pershing Square et ses sociétés affiliées. Le prix de cette cession s'élève à 1,149 milliard de dollars américains, correspondant à une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. Compte tenu des 7,1% qu'il a déjà acquis, Pershing Square détient désormais 10% du capital d'UMG. Pour rappel, Vivendi et Pershing Square étaient entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10% dUMG détenus par Vivendi à Pershing Square, avant la distribution aux actionnaires de Vivendi de 60% du capital d'UMG et la cotation à Euronext Amsterdam de cette dernière prévue le 21 septembre.