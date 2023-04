Vivendi bondit sur une potentielle offre de Bolloré

(Boursier.com) — Vivendi accélère en fin de séance avec un titre qui avance de 6,6% à 10,1 euros. La spéculation repart de plus belle après l'annonce de négociations exclusives entre le Groupe Bolloré et la CMA CGM autour de la reprise de Bolloré Logistics par le géant marseillais. Une opération qui pourrait gonfler le trésor de guerre du conglomérat et lui permettre de lancer une offensive sur Vivendi dont il détient déjà environ 29% du tour de table. Une possibilité qui prendrait clairement de l'épaisseur en cas de cession effective de Bolloré Logistics par Bolloré.