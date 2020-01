Vivendi bondit après l'opération UMG

(Boursier.com) — Vivendi bondit de 1,6% à 26,2 euros pour cette première séance de l'année, sur un sommet de huit mois. Le titre du groupe de divertissement est dopé par les dernières annonces relatives à l'évolution du capital d'UMG. Après des mois de négociations, un consortium mené par Tencent va en effet acquérir 10% du capital de la filiale musicale de Vivendi sur la base d'une valeur d'entreprise d'UMG de 30 milliards d'euros. Le consortium a l'option d'acheter, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021. Tencent Music Entertainment pourrait par ailleurs prendre une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises de ce dernier.

L'opération devrait être bouclée avant la fin du premier semestre 2020 après l'autorisation des diverses autorités réglementaires. Compte tenu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, elle pourrait faire l'objet d'un examen plus approfondi même si elle devrait être finalisée assez rapidement puisqu'elle ne porte que sur une participation minoritaire et qu'elle n'implique pas de technologie innovante ni de données utilisateur sensibles.

Avec cette ouverture du capital, Vivendi cherche à profiter du renouveau de l'industrie musicale avec l'essor de l'écoute en ligne, par abonnement ou avec publicité, qui a gonflé les bénéfices d'UMG depuis quatre ans.