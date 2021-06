Vivendi : Bill Ackman négocie le rachat de 10% d'UMG

(Boursier.com) — Comme attendu, Bill Ackman confirme des discussions avec Vivendi en vue d'acquérir 10% des actions ordinaires d'Universal Music Group via sa SPAC, Pershing Square Tontine Holdings. L'opération atteindrait environ 4 milliards de dollars et valoriserait la filiale musicale de Vivendi 35 milliards d'euros. Une fois que Vivendi aura finalisé l'introduction en bourse d'UMG sur Euronext Amsterdam, annoncée précédemment, Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) prévoit de distribuer les actions UMG acquises à ses actionnaires.

"Universal Music Group est l'une des plus grandes entreprises du monde", a déclaré Bill Ackman, PDG de PSTH. "Dirigée par Sir Lucian Grainge, elle possède l'une des équipes de direction les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées", a-t-il poursuivi. "Il est important de noter qu'UMG répond à tous nos critères d'acquisition et à nos principes d'investissement, car il s'agit de la première société de musique au monde, avec une redevance sur la demande mondiale croissante de musique. Nous sommes ravis de travailler avec Vivendi sur cette transaction emblématique, et nous attendons avec impatience sa réalisation".

Vivendi, qui a déjà cédé 20% d'UMG à un consortium mené par Tencent, va donc se défaire de 10% supplémentaire de sa pépite tout en maintenant son projet d'introduction à la Bourse d'Amsterdam d'ici le 27 septembre.