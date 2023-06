Vivendi : Bank of America croit plus que jamais à une offre de Bolloré

(Boursier.com) — Bank of America remet une pièce. Vivendi avance de 1,6% à 8,1 euros ce mardi à Paris, alors que la banque américaine a réitéré son avis 'achat' sur le dossier en relevant son cours cible à 12 euros. Bien que le profil de croissance à un chiffre du "nouveau Vivendi" soit modeste par rapport aux noms de médias de haute qualité, le broker reste optimiste sur l'histoire étant donné la valorisation très faible, à 4x le ratio VE/EBITDA 2023 estimé et avec une décote de 40% sur la valeur liquidative ; l'acquisition de Lagardère qui devrait créer de la valeur immédiate compte tenu du faible prix payé (l'activité d'édition de Lagardère a une faible croissance mais aussi une faible volatilité, tandis que la branche 'travel retail' "continue de surprendre à la hausse") ; et la logique d'un rapprochement avec Bolloré qui apparaît plus forte que jamais (Bolloré regorge de liquidités avec une trésorerie nette de 7 milliards d'euros attendue début 2024 ; les résultats de Vivendi représentent environ 70% des bénéfices de Bolloré).

Vendredi dernier, la Commission européenne a approuvé sous condition l'acquisition de Lagardère par Vivendi, sous réserve des cessions d'actifs d'Editis et de Gala. Cela se traduira par une augmentation des droits de vote de Vivendi dans Lagardère de 23% à 48% lorsque ces deux actifs seront vendus avec succès, ce que le courtier anticipe d'ici la fin du 3T/début du 4T2023. Vivendi consolidera alors intégralement les actifs de Lagardère (édition de livres, Travel Retail et autres médias), transformant radicalement la taille et la composition des actifs de Vivendi.

Compte tenu de la sensibilité autour de l'acquisition de Lagardère, BoA pense qu'une clôture réussie est une étape nécessaire vers un rapprochement Bolloré/Vivendi. A suivre donc.