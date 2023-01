Vivendi : Alexandre de Rochefort est nommé Chief Executive Officer de Gameloft

(Boursier.com) — Gameloft annonce la nomination d'Alexandre de Rochefort en tant que Chief Executive Officer. Alexandre de Rochefort était précédemment General Manager et Chief Financial Officer de Gameloft.

Deux nouveaux talents sont également nommés membres du Comité Exécutif : Hoang-Vi Klatchoian en tant que Chief Financial Officer et Pierre-Yves Berthet, précédemment VP M&A de Vivendi, en tant que Chief Strategy & Transformation Officer.

"Tout au long de ses années chez Gameloft, Alexandre a démontré son leadership et a eu un rôle clé dans la croissance et la performance de la société. Plus récemment, il a contribué avec succès à la transformation de Gameloft en acteur majeur du jeux vidéo pour toutes les plateformes numériques. Je suis heureux de voir ce professionnel passionné devenir CEO de Gameloft à l'heure où la société connait un élan exceptionnel grâce au formidable succès de Disney Dreamlight Valley. J'adresse mes plus chaleureuses félicitations à Alexandre et aux nouveaux membres du Comité Exécutif de Gameloft. Ce sont de nouveaux exemples de mobilité interne qui traduisent l'engagement du Groupe à faire évoluer les talents en son sein," déclare Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire et CEO de Vivendi.

Baudouin Corman, qui a passé 17 ans au sein de Gameloft en Europe, aux USA et en Amérique du Sud et a joué un rôle essentiel dans le redressement opérationnel récent et le succès commercial de l'entreprise, quitte ses fonctions de General Manager et Chief Operating Officer pour se consacrer à de nouveaux projets. Les autres membres du Comité Exécutif conservent leurs responsabilités respectives.