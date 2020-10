Vivendi : Alexandre Cohen nommé DG de la régie publicitaire Canal+ Advertising

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CANAL + Advertising, la régie publicitaire internationale du groupe CANAL+, annonce la nomination d'Alexandre Cohen au poste de Directeur général. Il reporte à Fabrice Faux, Directeur des Chaines et des Contenus de CANAL+ International, "avec pour mission de consolider le leadership de CANAL+ Advertising, poursuivre son développement rapide, notamment sur les marchés locaux d'Afrique subsaharienne, et accélérer sa croissance dans le digital" commente le groupe.

Alexandre Cohen est diplômé de l'École de Management de Lyon et, après une première expérience dans le cabinet de conseil Beijaflore, il rejoint CANAL+ en 2008 comme Responsable de Zone, couvrant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, du Bénin à la Mauritanie. Il prend la direction de CANAL+ Gabon en 2012, avant de rejoindre Lomé en 2016 pour y développer la filiale CANAL+ Togo. Alexandre Cohen a également piloté le développement de nouvelles activités pour le groupe à travers le lancement de l'activité télécom de GVA (Groupe Vivendi Africa) au Gabon et au Togo, et la préparation de l'arrivée de l'offre TNT Easy TV au Togo.

Par ailleurs, Pierre-Paul Vander Sande devient SVP Advertising Strategy de CANAL+ International et coordonnera, à ce titre, divers projets de développement pour les activités internationales de CANAL+ sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, dans le domaine de la publicité et de la mesure d'audience notamment.