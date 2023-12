Vivendi : agitation autour de TIM

(Boursier.com) — Vivendi cède 1% à 9,8 euros en cette fin de semaine à Paris. Selon les sources de 'Reuters' et 'Bloomberg', le groupe français a déposé une plainte auprès d'un tribunal de Milan pour contester la vente du réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia (TIM). Dans sa plainte, qui bénéficie d'une procédure accélérée, Vivendi demande au tribunal d'annuler la décision du conseil d'administration de TIM de céder le réseau pour un montant de 19 milliards d'euros. La plainte ne demande pas la suspension immédiate de la transaction, ont précisé les sources.

Vivendi avait déclaré qu'il ne soutiendrait pas la vente du réseau de téléphonie fixe de TIM si sa juste valeur n'était pas reconnue. La firme a indiqué à plusieurs reprises être opposée à toute offre inférieure à 30 milliards d'euros. De plus, TIM a validé cette cession sans convoquer une assemblée générale des actionnaires.

Par ailleurs, Vivendi étudieraient diverses options pour sa participation de 1,3 milliard d'euros dans l'ancien monopole italien des télécoms. Selon des sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', Vivendi s'est entretenu avec des conseillers pour évaluer les options potentielles, notamment la vente de sa participation de près de 24%. Une telle opération pourrait s'inscrire dans le cadre d'une refonte plus large de Vivendi, qui a annoncé mercredi qu'il envisageait de se scinder en trois parties : Canal+, Havas et une société holding détenant des participations cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement.