Vivendi affaibli par le spinoff d'UMG ?

Vivendi affaibli par le spinoff d'UMG ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Standard & Poor's n'apprécie pas vraiment les plans de Vivendi et vient de placer ses notes 'BBB/A-2' sous surveillance avec implications négatives du fait du projet de scission d'UMG. Ainsi, S&P relève que Vivendi entend procéder au spinoff d'une part de 60% de son principal actif, Universal Music Group, au profit des actionnaires actuels. Vivendi ne conserverait qu'une part de 20% d'UMG, alors que son plan initial était d'en garder 50% plus une action. L'agence de notation estime que le profil de risque de Vivendi sera probablement considérablement affaibli par le spinoff, puisque le groupe média reposera sur un certain nombre d'activités moins dominantes dans les médias, aux perspectives de croissance, à la rentabilité et aux flux de trésorerie structurellement plus faibles que ceux d'UMG.