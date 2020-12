Vivendi : actualité très chargée

(Boursier.com) — L 'actualité autour de Vivendi est décidément très chargée ce lundi. Alors qu'en France, le groupe est entré en négociations exclusives avec Gruner + Jahr/Bertelsmann pour reprendre 100% de Prisma Media, qui possède notamment Femme actuelle, GEO, ou encore Capital, il pourrait également profiter du fiasco Mediapro pour récupérer les droits de la Ligue 1 de football via sa filiale Canal+.

En Italie, où Vivendi est présent via ses participations dans Telecom Italia et Mediaset, le Conseil d'Etat a annulé ce lundi une décision de la Consob qui considérait que le groupe français contrôlait de facto Telecom Italia. En septembre 2017, Vivendi avait indiqué contester formellement l'interprétation de la Consob et vouloir faire valoir sa position devant la justice en appel. Le groupe a toujours respecté la loi et les réglementations applicables , indiquait-il à l'époque.

Au cours du week-end, Vivendi a par ailleurs réfuté formellement avoir commis la moindre faute dans le dossier Mediaset après que plusieurs informations eurent filtré dans la presse transalpine.