Vitura : léger repli des revenus locatifs à fin septembre

(Boursier.com) — Vitura fait état de revenus locatifs IFRS de 39,2 millions d'euros à fin septembre, contre 40,2 millions d'euros un an plus tôt. Cette légère baisse s'explique principalement par les départs de locataires sur les actifs en développement en vue des travaux de rénovation. Elle est en partie compensée par les nouveaux loyers résultant des commercialisations récentes sur les actifs en exploitation, ainsi que par l'indexation des loyers, à hauteur de 6,5% sur les 9 derniers mois. 100% des loyers et des charges ont été collectés. Depuis le début de l'année, 11.000 mètres carrés ont été signés avec 6 locataires de renom, dont Bouygues Telecom, qui revient sur Arcs de Seine où se trouvait son siège jusqu'en 2011, et Bpifrance, l'établissement public dédié au financement des entrepreneurs, qui rejoint la Tour Europlaza à La Défense, démontrant l'attractivité de ces deux actifs. Le taux d'occupation des immeubles en exploitation se maintient à 85% au 30 septembre.

Afin de pouvoir s'appuyer sur une information environnementale aussi fiable et vérifiable que l'information financière, Vitura a automatisé la collecte des données énergétiques sur l'ensemble de ses sites. En parallèle, Vitura a intensifié son action de sensibilisation et de formation de ses parties prenantes aux enjeux énergétiques et a initié des plans de sobriété. Grâce à la forte relation de proximité avec les équipes de la foncière, les locataires se sont mobilisés et des plans d'actions efficaces ont pu être élaborés.

Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est le benchmark de référence qui évalue et classe la performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) des acteurs de l'immobilier au niveau international. Grâce à sa démarche pro-active en matière de développement durable, Vitura maintient sa notation " Five Stars " avec un excellent score de 94/100, après avoir été classée 4 fois no1 mondial parmi les sociétés cotées de bureaux. La société a également reçu deux Gold Awards de l'EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. Vitura poursuit ses efforts et ses engagements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, à travers un plan de sobriété énergétique mis en place pour chaque immeuble du portefeuille.