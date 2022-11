Vitura : léger recul des revenus locatifs IFRS au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Vitura dévoile des revenus locatifs IFRS de 40,2 millions d'euros au 3ème trimestre contre 42,7 ME un an plus tôt. Cette baisse s'explique principalement par les départs du Crédit Foncier de France, en juillet 2021, sur 50% des surfaces de Rives de Bercy, et de Canal+ sur le campus Arcs de seine, en octobre 2021. L'acquisition de l'immeuble Office Kennedy a contribué aux revenus locatifs à hauteur de 3,4 millions d'euros sur la période. L'indexation des loyers se matérialise au fur et à mesure des dates d'anniversaire de signature des baux et a impacté les revenus locatifs à hauteur 1,7% sur les 9 derniers mois.

Vitura affiche une bonne performance opérationnelle, avec plus de 16.000 mètres carrés signés depuis le début de l'année. Le taux d'occupation du portefeuille atteint 76,5% au 30 septembre. Au troisième trimestre, la foncière a poursuivi des travaux de rénovation d'envergure sur son patrimoine. Début 2023, le campus Arcs de Seine bénéficiera d'un centre de conférence et d'un espace fitness, pour répondre aux nouveaux usages et besoins des locataires en leur offrant un environnement de travail qui soit le plus dynamique possible, avec de nombreux de services. L'immeuble Rives de Bercy fait également l'objet de grandes rénovations menées par le cabinet d'architecture Naço.

L'endettement consolidé s'établit à 829 millions d'euros au 30 septembre, représentant un ratio d'endettement de 52% de la valeur d'expertise du patrimoine au 30 juin. Le travail de refinancement et d'extension des lignes de crédit existantes auprès de grandes banques mondiales a permis d'étendre la maturité moyenne à près de 4 années. La totalité de la dette est couverte au 30 septembre 2022.

Chaque année, le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) évalue et classe la performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) des acteurs de l'immobilier au niveau international. Vitura a conservé sa place de no1 mondial dans le classement 2022 du GRESB, dans la catégorie des foncières cotées de bureaux avec un score de 95/100. Grâce à l'excellence de sa démarche en matière de développement durable, Vitura maintient sa place sur le podium du GRESB et sa notation Five Stars depuis sa première participation en 2014. La société a également annoncé avoir reçu deux Gold Awards de l'EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. Vitura poursuit ses efforts et ses engagements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, à travers un plan de sobriété énergétique mis en place pour chaque immeuble du portefeuille.