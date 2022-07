Vitura : L'EPRA NTA se maintient à 827 millions d'euros soit 48,5 euros par action

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2022, dans un environnement marqué par une forte remontée des taux et une volatilité importante sur les marchés financiers, Vitura a signé un refinancement hypothécaire de 94 millions d'euros adossé au campus Hanami. Un refinancement de 525 millions d'euros portant sur un portefeuille de 131.000 m(2) avait déjà été signé en novembre 2021 permettant d'étendre la maturité de 75% de l'endettement total et de renforcer la solidité financière de la foncière.

Avec l'emprunt de 66 millions euros mis en place en octobre dernier pour l'acquisition de l'immeuble Office Kennedy, l'endettement consolidé atteint 830 millions d'euros au 30 juin 2022, représentant un ratio d'endettement de 52,9%, stable par rapport au 30 juin 2021. Le taux de couverture est de 97% et le coût moyen de la dette s'élève à 1,6% au 30 juin 2022 (+20bps par rapport au 30 juin 2021).

Les revenus locatifs atteignent 26,9 millions d'euros contre 30,1 millions d'euros au 30 juin 2021. Le résultat EPRA s'élève à 8,8 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 18,9 millions d'euros au 30 juin 2021. Hors indemnités exceptionnelles reçues en 2021, la baisse de 8 millions d'euros s'explique principalement par le départ de Canal+ sur le campus Arcs de seine en octobre 2021, ainsi que par le départ du Crédit Foncier de France, en juillet 2021, sur 50% des surfaces de Rives de Bercy. L'acquisition de l'immeuble Office Kennedy a contribué aux revenus locatifs et au résultat EPRA du 1er semestre 2022 à hauteur de respectivement 2,3 millions d'euros et 1,1 million d'euros.

A noter que les dernières commercialisations réalisées auront un impact plein sur le deuxième semestre 2022.

Le taux d'occupation atteint 75,4% au 30 juin 2022 contre 78,5% au 31 décembre 2021.

L'EPRA NTA se maintient à 827 millions d'euros soit 48,5 euros par action contre 822 millions d'euros au 31 décembre 2021 soit 48,9 euros par action.

La solidité financière des locataires de la foncière lui a permis de collecter 100% des loyers et charges dus au 1er semestre 2022.

Efficience énergétique du patrimoine

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Vitura agit de manière pro-active sur l'efficience énergétique de ses immeubles et sur la gestion raisonnée des ressources. Le travail réalisé jusqu'à présent sur la collecte et le pilotage des données ESG lui a permis de réduire les consommations d'énergie de son patrimoine de -33% depuis 2013, en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de -40% d'ici 2030.

Pour aller plus loin, chacun des immeubles du patrimoine a récemment fait l'objet d'audits énergétiques afin d'identifier les sources d'économies d'énergie et d'optimisation des équipements techniques.

Des campagnes de sensibilisation sont organisées tout au long de l'année auprès des locataires de la foncière sur les principaux enjeux ESG pour réduire ensemble le niveau de consommation d'énergie des parties privatives. Vitura s'est par ailleurs dotée des ressources et outils nécessaires pour répondre aux réglementations en vigueur sur les sujets RSE.

Le 25 mai 2022, la société a procédé au paiement d'un dividende de 1,25 euro par action, approuvé par les actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 18 mai 2022.