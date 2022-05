Vitura : information trimestrielle et dividende

(Boursier.com) — Vitura publie son information trimestrielle. Le 4ème trimestre 2021 avait été actif et marqué par la signature de 5 200 m2 sur le campus Arcs de Seine, avec le groupe Idex, leader sur le marché des énergies locales et renouvelables et la société BaByliss, filiale du groupe Conair et expert des solutions de beauté depuis 50 ans. Leurs équipes ont pu prendre possession de leurs locaux début 2022. Cette dynamique locative s'est poursuivie au cours du 1er trimestre 2022. Le locataire Huawei, un des leaders mondiaux des télécoms, représentant actuellement 7% des surfaces du patrimoine, a fait le choix de prolonger son bail pour une durée ferme jusqu'en 2026 sur le campus Arcs de Seine. Le taux d'occupation du portefeuille atteint ainsi 77,5% au 31 mars 2022 vs 78,5% au 31 décembre 2021.

Les revenus locatifs IFRS de Vitura sont en ligne avec le business plan et s'élèvent à 13,5 millions d'euros au 31 mars 2022 vs 15,3 ME au 31 mars 2021. L'acquisition de l'immeuble Office Kennedy en octobre 2021 a généré des loyers à hauteur de 1,1 million d'euros au 1er trimestre 2022. Le départ de Canal+ sur le campus Arcs de seine, de Vinci sur le campus Hanami et le départ partiel du Crédit Foncier de France sur Rives de Bercy expliquent la baisse des revenus IFRS à périmètre courant. Le 1er trimestre 2022 a également été marqué par la livraison de trois grandes terrasses arborées au sein du campus Hanami, imaginées et conçues par l'architecte Ilimelgo, tandis que la rénovation de l'immeuble Rives de Bercy, confiée au cabinet Naço, se poursuit. Le projet repense les modes de vie et de travail, le bien-être des collaborateurs, la qualité des services et ouvre le bâtiment sur ses 6 000 m(2) d'espaces extérieurs et ses larges toits-terrasses.

À l'occasion de la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2021, la foncière a communiqué ses bonnes performances ESG. Les émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine ont été réduites de 47% par rapport à 2013, en bonne voie vers l'objectif de réduction de 50% d'ici à 2030. Cette performance est notamment le fruit d'une modernisation des équipements techniques des immeubles, du recours aux énergies renouvelables et d'un travail d'accompagnement des locataires dans la réduction de leurs consommations énergétiques.

Début 2022, Vitura a annoncé le raccordement de son campus Hanami au réseau de géothermie dès 2023, ce qui permettra d'offrir à ses locataires une énergie renouvelable et compétitive, et de réduire les émissions de CO2 de 430 tonnes par an.

La foncière a également mis en place une démarche bas carbone sur l'ensemble de ses chantiers. Cela repose sur l'implication d'un AMO environnement, chargé d'apporter une dimension environnementale à chaque projet architectural, et l'application d'une charte de décarbonation intégrant l'impact carbone des matériaux et des équipements, ainsi que les enjeux de l'économie circulaire.

À l'occasion de l'assemblée générale du 18 mai 2022, les actionnaires de Vitura ont approuvé l'ensemble des résolutions et notamment une distribution de 1,25 euro par action. Le détachement du dividende interviendra le 23 mai, pour un paiement le 25 mai.