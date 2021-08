Vitura (ex-CeGeReal) : va lever 50 ME pour financer l'acquisition de l'immeuble Office Kennedy

Vitura (ex-CeGeReal) : va lever 50 ME pour financer l'acquisition de l'immeuble Office Kennedy









(Boursier.com) — Vitura a signé une promesse de vente avec un investisseur institutionnel pour l'acquisition de l'immeuble Office Kennedy, pour un montant de 97 millions d'euros, qui sera financée par prêt bancaire et une émission d'actions nouvelles.

Office Kennedy est situé au 19 avenue du Général Mangin, au coeur du 16è arrondissement de Paris, au sein du quartier central des affaires élargi et proche de la Maison de la Radio. L'immeuble bénéficie de jardins et d'espaces verts et d'une excellente visibilité en bord de Seine avec une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel. L'actif, d'une superficie de près de 10.000 m2 profite d'une excellente accessibilité, au pied de la station du RER C et à proximité des lignes de métro 6, 9 et 10. Il est adjacent à l'immeuble

Dans le cadre de cette acquisition, dont la réalisation est prévue d'ici la fin de l'année, la foncière prévoit de réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de l'ordre de 50 ME avec le soutien de ses principaux actionnaires Northwood Investors et GIC, détenant ensemble 82% du capital de Vitura. Ceux-ci ont d'ores et déjà fait part de leur intention de souscrire à hauteur de leur participation et de garantir l'intégralité de l'augmentation de capital.

Cette opération sera lancée d'ici la fin de l'année, les autorisations sont en cours d'obtention auprès des autorités de marché. Les termes et conditions de cette augmentation de capital seront communiqués ultérieurement.

"Cet immeuble emblématique présente un fort potentiel de création de valeur et, avec l'immeuble voisin déjà en portefeuille, l'opportunité de créer des prestations ultra-modernes et des espaces connexes repensés en lieux de vie et d'échange - le tout respectant le profil environnemental de haute qualité inhérent à la politique RSE de la société", commente Jérôme Anselme, Directeur général de Vitura.