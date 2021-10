Vitura (ex-CeGeREAL) finalise l'acquisition de l'immeuble Office Kennedy

(Boursier.com) — Vitura a finalisé l'acquisition d'Office Kennedy, un immeuble de près de 10.000 m2 situé sur les quais de Seine, au coeur du 16ème arrondissement de Paris.

L'acquisition d'un montant de 97 millions d'euros a été financée par 31 ME de fonds propres suite à une augmentation de capital finalisée en octobre, et par un prêt bancaire consenti par la Société Générale pour un montant de l'ordre de 66 ME.

"Cette nouvelle acquisition rentre dans notre stratégie de création de valeur et vient renforcer notre présence dans Paris. Vitura détient à présent deux immeubles mitoyens développant près de 34.000 m2", commente Jérôme Anselme, Directeur général de Vitura.