Vitura (ex-CeGeREAL) : 42,7 ME de revenus locatifs à 9 mois

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, les revenus locatifs IFRS de Vitura atteignent 42,7 millions d'euros (47,7 ME au 30 septembre 2020). En considérant les indemnités liées aux résiliations anticipées de baux, les revenus locatifs IFRS ajustés restent stables et s'élèvent à 47 ME. Cette performance résulte du travail d'asset management soutenu et ce, malgré une année qui reste marquée par les effets de la crise sanitaire. En effet, près de 14% de la surface du portefeuille ont fait l'objet d'une signature de bail ou d'un renouvellement en 2021.

Le taux d'occupation du portefeuille atteint 79,9% (93,4% en 2020), principalement en raison de la libération des surfaces occupées par Hewlett Packard sur Arcs de Seine (-3%), par Vinci sur le campus Hanami (-2,5%) et par le Crédit Foncier de France sur Rives de Bercy (-8%). Ce dernier continuera d'occuper 50% des surfaces de l'immeuble jusqu'au 31 décembre 2022, à la suite de la prolongation de son bail pour une année supplémentaire.

Les espaces vacants, déjà rénovés ou en cours de rénovation, font l'objet de plusieurs marques d'intérêt, confirmant l'attractivité des actifs. Depuis le 30 septembre 2021, près de 5.000 m2, soit 3% de la totalité des actifs, ont été signés ou sont en cours en cours de signature sur Europlaza et Arcs de Seine.

La foncière poursuit le repositionnement de son patrimoine, portée par les excellents retours des utilisateurs de la Tour Europlaza. Un important programme de rénovation est ainsi en cours sur l'immeuble Rives de Bercy, intégrant les nouveaux modes de vie et de travail. Des travaux sont également en cours pour repenser le vaste hall principal d'Arcs de Seine.

Vitura rappelle avoir finalisé, fin octobre, l'acquisition d'Office Kennedy, un immeuble de près de 10.000 m2 situé au coeur du 16 ème arrondissement de Paris. Cette acquisition, d'un montant de 97 ME, a été financée par une augmentation de capital de 31 ME et par un prêt bancaire pour un montant de 66 ME. Vitura renforce ainsi sa présence dans Paris avec une acquisition qui confirme sa stratégie de création de valeur.