Vitura : distribution dans quelques jours d'un dividende de 0,21 euro

(Boursier.com) — A l'occasion de l'assemblée générale du 10 mai 2023, les actionnaires de Vitura ont approuvé l'ensemble des résolutions, notamment la distribution d'un dividende limité aux obligations de distribution liées au statut SIIC, soit 3,5 millions d'euros. Le directoire a pris cette décision afin de poursuivre la politique d'investissement de la foncière de redéveloppement des actifs récemment acquis. Vitura entend agalement continuer à optimiser sa flexibilité financière.

La distribution unitaire chez Vitura ressort donc à 0,21 euro par action.

Le détachement du coupon interviendra le 23 mai. La mise en paiement sera effectuée le 25 mai.

ll est rappelé que pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est en principe soumis, lors de son versement à un prélèvement à la source au taux global de 30% (prélèvements sociaux au taux global de 17,2% et prélèvement forfaitaire non libératoire au taux 12,8%). Lors de son imposition définitive, ce dividende est soumis à l'impôt sur le revenu (après imputation du prélèvement forfaitaire non libératoire) au taux forfaitaire de 12,8% (PFU) ou, sur option irrévocable du contribuable couvrant l'ensemble des revenus entrant dans le champ du PFU, au barème progressif.

En cas d'option pour le barème progressif, le dividende ne sera pas éligible à la réfaction de 40%, puisqu'il n'a pas été prélevé sur des résultats taxables de la société.