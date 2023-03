(Boursier.com) — Vitura annonce une valeur du patrimoine hors droits de 1,5 MdE, alors que l'EPRA NTA ressort à 44,3 euros/action.

"Malgré une année 2022 touchée par le contexte géopolitique, macro-économique, climatique et financier, Vitura a connu une activité soutenue au sein de son portefeuille confirmant ainsi l'attractivité de nos actifs sur le marché. Toujours dans une démarche de création de valeur pour nos actionnaires sur le long terme et d'offrir à nos locataires des lieux de travail premium, nous avons continué à améliorer et valoriser notre patrimoine, pour allier les meilleurs niveaux de services avec les plus hauts standards environnementaux ", déclare Jérôme Anselme, Directeur général de Vitura.

Accélération des commercialisations

Au cours de l'année 2022, Vitura a démontré une très bonne dynamique locative avec 23.000 m2, soit 13% de la surface totale du portefeuille, qui ont fait l'objet d'une signature, d'une extension ou d'un renouvellement de bail. Le quatrième trimestre s'est montré particulièrement actif avec 7 transactions sécurisées pour un total de 10.000 m(2).

8.000 m2 portent sur des nouvelles surfaces ayant donc un impact positif sur le taux d'occupation du groupe, principalement sur Arcs de Seine et Europlaza, immeubles repositionnés au travers de programmes d'investissements réguliers, qui démontrent leur attractivité en affichant des taux d'occupation de respectivement 78% et 81%.

Afin de poursuivre sa politique d'investissement et continuer a? optimiser la flexibilité financière, le groupe a décidé de proposer a? l'Assemblée générale, qui se tiendra le 10 mai prochain, de limiter le dividende 2023 aux obligations de distribution liées au statut SIIC, soit 3,5 millions d'euros.