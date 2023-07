Vitura : 25,6 ME de revenus locatifs au 1er semestre

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Vitura au 1er semestre 2023 s'élèvent à 25,6 millions d'euros (26,9 ME au 30 juin 2022).

Le résultat EPRA reste stable à 8,3 ME au 30 juin (8,8 ME au 30 juin 2022).

La pression sur les taux de capitalisation fait varier les valeurs des actifs tertiaires au 30 juin 2023. Le travail d'asset management réalisé sur le patrimoine de Vitura permet de limiter la baisse à -4,6%.

La valorisation du portefeuille atteint 1,436 milliard d'euros (1,506 MdE au 31 décembre 2022).

L'endettement net IFRS consolidé du groupe s'élève à 825 ME au 30 juin 2023. Le ratio d'endettement moyen est mécaniquement en hausse, à 57,4% au 30 juin 2023.

Au 31 décembre 2022, la dette reste couverte à 100% au taux moyen de 0,7%. Les covenants sont respectés.

La valeur de marché des actifs impacte l'EPRA NTA qui s'élève à 670 ME soit 39,3 euros par action (756 ME au 31 décembre 2022, soit 44,3 euros par action). La société a procédé au paiement du dividende de 3,5 ME, le 25 mai 2023.