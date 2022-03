Visiomed vise 25 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Visiomed a réalisé un chiffre d'affaires 2021 consolidé de 7,2 ME et un chiffre d'affaires proforma de 16,8 ME contre 19 ME en données consolidées en 2020. Pour mémoire, le chiffre d'affaires 2020 intégrait la vente d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel) à hauteur de 17,9 ME.

L'essentiel du chiffre d'affaires proforma est généré par Smart Salem (16,2 ME) alors que l'activité de BewellConnect liée aux solutions de télémédecine autour du VisioCheck (0,6 ME) reste "non représentatif du potentiel et des nombreuses négociations commerciales avancées, compte-tenu de cycles de vente naturellement longs dans une activité naissante et totalement disruptive", explique la société.

VISIOMED GROUP présente un excédent brut d'exploitation proforma de 1,1 ME en 2021 contre une perte de 7,6 ME en 2020. Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-0,4 MEUR) et des frais financiers (0,6 MEUR), le résultat net proforma ressort à -0,1 ME, contre -5,2 ME en données consolidées à fin 2020.

Au 31 décembre 2021, VISIOMED GROUP disposait de 14,1 ME de fonds propres et d'une trésorerie disponible de 6,6 ME. L'endettement financier brut s'élevait à 5 ME.

En 2022, VISIOMED GROUP vise une très nette accélération de sa croissance rentable. Ainsi, la société devrait atteindre un nouveau record de chiffre d'affaires consolidé en 2022, de l'ordre de 25 ME, et une marge brute d'exploitation historique, de l'ordre 20%. Pour mémoire, VISIOMED GROUP avait annoncé en avril 2020 viser près de 20 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2022 et une marge brute d'exploitation supérieure à 10% en 2024.