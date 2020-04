Visiomed va commercialiser les tests de dépistage virologique d'Ustar

(Boursier.com) — Visiomed annonce la commercialisation d'un test RT-PCR de dépistage virologique des personnes atteintes par le coronavirus Covid-19. La société renforce ainsi son arsenal de lutte contre la pandémie mondiale, en complément de ses solutions innovantes de santé connectée ; VisioCheck, la solution de téléconsultation en mobilité, et l'assistant virtuel d'orientation diagnostic. Le groupe s'appuie sur l'expertise d'Ustar Biotechnologies, société chinoise créée en 2005 et dédiée à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de diagnostics moléculaires innovants en laboratoires médicaux (POCT). Ustar compte parmi ses actionnaires la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les tests RT-PCR de détection du Covid-19 développés par Ustar ont été approuvés par les autorités sanitaires en Chine et à Singapour. Ces tests, basés sur la détection d'acides nucléiques caractérisant la présence du SARS-CoV-2 (Covid-19) sont des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage CE nécessaire à leur utilisation en France.

Le génome du SARS-CoV-2 est constitué d'ARN. La RT-PCR permet de détecter ce génome dans les prélèvements des patients dans un délai moyen de 3 heures.

L'inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR (code acte 5271) a été ajoutée au chapitre 19 de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale par arrêté du 6 mars 2020. Le dépistage du SARS-CoV-2 par RT-PCR fait l'objet d'une facturation à l'acte par le laboratoire de biologie médicale (LBM) à l'Assurance Maladie selon le circuit classique pour les actes de biologie et une prise en charge par l'assurance maladie et, le cas échéant, la complémentaire santé du patient.

Visiomed prévoit de commercialiser ces tests auprès des laboratoires de biologie médicale hospitaliers ou privés. Les premiers lots seront disponibles début mai.