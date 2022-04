Visiomed : succès de l'augmentation de capital de 3,2 ME

(Boursier.com) — Visiomed , acteur clé de la santé connectée, annonce le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 3,2 ME dans le cadre d'un placement privé. Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif de compléter les ressources disponibles pour payer le solde de l'acquisition de Smart Salem, soit 6 ME en numéraire, dans les prochaines semaines, financer l'activité courante de l'entreprise, principalement dans le domaine de la santé connectée et permettre de mettre en oeuvre l'arrêt du recours au contrat de financement en OCABSA.

À l'issue de cette opération, Visiomed dispose d'une trésorerie brute de 11 ME, après paiement d'une tranche intermédiaire de 4,7 ME pour l'acquisition de Smart Salem, permettant notamment de couvrir le paiement du solde de l'acquisition et les dépenses liées à l'ouverture du 2nd centre médical digitalisé à Dubaï. À l'issue du 1er trimestre 2022, "le développement commercial du 1er centre confirme les très bonnes tendances d'activité et les perspectives de solide croissance rentable, sur le mois de mars, le centre a accueilli près de 15% de visiteurs supplémentaires".

Le directeur général de la Société, sur délégation de pouvoirs du conseil d'administration faisant usage de la délégation de compétence conférée par la 15e résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société en date du 10 juin 2021, a décidé, ce jour, l'émission de 16 225 000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, au d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs. Ces nouvelles actions représentent environ 7,5% du nombre total d'actions en circulation avant les opérations de règlement-livraison. Le capital social de la Société sera composé, à l'issue du règlement-livraison du Placement Privé, de 233 682 189 actions.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 0,20 euro par action. Ce prix fait ressortir une décote de 16,39% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris des dix dernières séances de bourse, en conformité avec les termes de la 15ème résolution de l'Assemblée Générale.