Visiomed : succès de l'augmentation de capital

Visiomed : succès de l'augmentation de capital









(Boursier.com) — Visiomed annonce le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 1,94 ME (1,82 ME net de frais) dans le cadre d'un placement privé s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif de compléter les ressources disponibles pour la finalisation du financement de la feuille de route. Il permettra ainsi de compléter le financement en fonds propres par voie d'ORNANE, dont le premier tirage a été réalisé le 5 janvier 2021 pour un montant de 6 ME.

Ces opérations permettront de consolider la trésorerie de la Société et de la doter des moyens nécessaires à la poursuite de son développement commercial, notamment par la commercialisation des solutions de santé connectée, aussi bien en France qu'à l'international, dans le cadre de nouveaux partenariats en cours de déploiement, le développement de la nouvelle offre d'Espaces de santé mutualisés, ainsi que la distribution d'équipements de protection individuelle et de tests de dépistage (virologique, sérologique et antigénique) dans le cadre de la campagne de lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Le conseil d'administration de ce jour a décidé l'émission d'un nombre total de 2.425.000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,80 euro, au profit d'investisseurs qualifiés, conformément à la 14ème résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société en date du 30 juin 2020. Ces nouvelles actions représentent environ 9,54% du nombre total d'actions en circulation avant les opérations de règlement-livraison. Le nombre total d'actions composant le capital social, sera porté, après règlement-livraison, à 27.840.001.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 0,80 euro par action, correspondant à la valeur nominale. Ce prix résulte de la confrontation de l'offre et des demandes d'actions par les investisseurs selon la technique dite de 'construction accélérée du livre d'ordres', telle que développée par les usages professionnels. Le prix fait ressortir une décote de une décote de 14,52% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action sur le marché Euronext Growth Paris des vingt dernières séances de bourse, en conformité avec les termes de la 14ème résolution de l'Assemblée Générale. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 18 janvier 2021. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société déjà cotées.