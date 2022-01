Visiomed : Smart Salem confirme son ambition d'accélérer son développement

(Boursier.com) — Visiomed , acteur clé de la santé connectée, annonce que sa filiale Smart Salem a été récompensée par le H.H. Sheikh Salem Al Ali Al Sabah Informatics Award pour son premier centre médical digitalisé. Cette distinction, attribuée à Dubaï Health Autority (DHA) qui accrédite le centre médical, récompense la capacité de Smart Salem à intégrer le meilleur des technologies de santé et l'intelligence artificielle au service de la satisfaction du patient.

Smart Salem exploite le premier et unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. S'appuyant sur les technologies les plus en pointe, Smart Salem est capable de dépister à grande échelle et dans un laps de temps record, de nombreuses maladies (Covid, VIH, hépatites et tuberculose notamment).

"Smart Salem confirme son ambition d'accélérer son développement en 2022", conclut le groupe. En août 2021, Visiomed avait acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.