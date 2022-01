Visiomed : série de commandes dans la lutte contre le Covid-19

(Boursier.com) — Visiomed , acteur clé de la santé connectée, annonce une série de commandes reçues au cours des derniers jours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Visiomed a reçu une première commande de tests antigéniques pour la Ville de Paris et le Centre d'actions sociales de la Ville de Paris dans le cadre du référencement comme fournisseur de rang 2. Ce référencement avait été notifié en mars 2021 à l'issue d'une consultation de plusieurs mois dans le cadre d'un appel d'offres lancé en novembre 2020. Le Groupe fournit des tests développés par le laboratoire chinois LiClear Biotech dans le cadre de l'accord de distribution signé fin 2020.

Visiomed a également reçu une première commande d'autotests rapides pour plusieurs enseignes du Groupe Casino (Casino, Franprix et Monoprix). Cette commande intervient après la publication de l'Arrêté du 27 décembre 2021 autorisant à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier 2022 la vente au détail d'autotests en dehors du circuit traditionnel des pharmacies. Le groupe avait, dès le printemps 2021, dans la foulée de l'avis favorable de la Haute autorité de santé, sécurisé l'approvisionnement de ces dispositifs.

Enfin, Visiomed a reçu une commande de masques chirurgicaux de type FFP2 pour l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette commande s'inscrit dans la volonté de plusieurs établissements de l'Enseignement supérieur de doter les étudiants de masques pour participer aux examens.

Au total, les commandes enregistrées depuis le début de l'année représentent un chiffre d'affaires cumulé de plus d'1 ME, indique le groupe, qui "reste à l'écoute des besoins du marché et prêt à activer ses réseaux afin de fournir de nouveaux équipements de diagnostic et de protections individuels".