Visiomed sélectionné par le groupe de distribution italien Iper

(Boursier.com) — Visiomed annonce que sa filiale BewellConnect a été sélectionnée par le groupe de distribution italien Iper pour créer le 1er espace de santé connecté d'Italie. Cet espace sera inauguré début novembre à Seriate, dans la région de Lombardie au coeur de l'espace de vente Iper. Par ce lancement, BewellConnect démontre sa capacité à accélérer la transformation digitale du parcours de santé grâce à sa solution unique de téléconsultation VisioCheck. Créé en 1974, Iper est une des enseignes de distribution les plus dynamiques et avant-gardistes d'Italie et compte pas moins de 22 hypermarchés dans le pays. Les hypermarchés Iper sont conçus comme de véritables lieux de vie, au-delà du seul acte d'achat. Pour cette raison, l'objectif d'Iper est de privilégier le service, accessible à tous. Iper sait aussi s'associer à des experts pour apporter le meilleur niveau de qualité possible et la satisfaction du client.

Depuis plus de quarante ans, Iper met en avant la qualité des produits et services, la satisfaction clients mais aussi l'ancrage dans les territoires. Cette identité a naturellement poussé l'enseigne à créer et imaginer un espace de santé connecté pour offrir à ses clients un accès facilité à des soins de qualité. C'est dans ce cadre que BewellConnect et Iper ont travaillé à l'implantation du 1er espace de santé connecté au sein du centre Iper Seriate.

Ce 1er espace de santé connecté veut réinventer l'expérience patient de la téléconsultation. Loin des solutions ordinaires de connexion avec un médecin distant en visioconférence, le patient est accueilli par un infirmier dans l'espace de santé connecté et accompagné tout au long de sa consultation. L'espace de santé connecté BewellConnect permet à l'infirmier de procéder à des actes locaux (prises de constantes vitales, changement de pansement, tests, vaccins, etc.) et d'assister le médecin lors de la téléconsultation augmentée. BewellConnect s'est associé à des opérateurs sanitaires italiens capables d'opérer la solution en local (infirmier) et à distance (médecin).