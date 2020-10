Visiomed : résultat net semestriel proche de l'équilibre

(Boursier.com) — Visiomed fait état d'une nette amélioration de ses comptes semestriels avec un résultat net qui ressort proche de l'équilibre, à -0,2 ME, contre une perte nette de 12,7 ME sur les 6 premiers mois de 2019, avant le changement de gouvernance intervenu le 28 juin 2019. L'excédent brut d'exploitation s'établit à -3,2 ME contre -8,3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de18,6 ME, multiplié par 2,9.

Cette activité commerciale provient essentiellement de la vente d'équipements de protection individuelle (17,6 ME) dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel). Les activités cédées (santé familiale et dermocosmétique) ont généré un chiffre d'affaires de 0,4 ME sur le semestre contre 5,5 ME sur les 6 premiers mois de 2019. Enfin, l'activité de santé connectée, dont le déploiement a été suspendu durant la crise sanitaire, a contribué pour 0,6 ME.

La trésorerie nette ressort à 3 ME au 30 juin contre 3,9 ME à fin 2019. A fin septembre 2020, la firme dispose de 2,0 ME de liquidités et quasi-liquidités et travaille activement, comme annoncé en avril dernier, à la mise en oeuvre de nouveaux financements externes indispensables en 2020 pour couvrir un besoin de financement estimé à environ 7 ME sur les 12 prochains mois pour accompagner la reprise des développements en santé connectée et atteindre les objectifs financiers.

Dans ce contexte de montée en puissance de ses nouvelles offres, Visiomed Group confirme son ambition d'atteindre près de 20 ME de chiffre d'affaires en santé connectée à l'horizon 2022 et 35 ME à l'horizon 2024, avec une forte composante de revenus récurrents. Cette montée en puissance commerciale se fera tout en maintenant un contrôle des dépenses d'exploitation. L'atteinte de ce double objectif doit permettre à l'entreprise de dégager un Excédent brut d'exploitation à l'équilibre dès 2021 et un résultat d'exploitation supérieur à 10% en 2024.