Visiomed renforce son équipe de direction pour accélérer au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Visiomed Group annonce la nomination de Clément Pacaud (34 ans) en tant que Directeur Général du Groupe.

Clément Pacaud cumule plus de 12 ans d'expérience, dont 10 passés dans les pays du Golfe, dans la gestion d'entreprises, la conduite de stratégies financières et opérationnelles, la gestion d'acquisitions, la structuration de coentreprises internationales complexes ou encore l'accompagnement de startups technologiques et d'entreprises industrielles en forte croissance. Auparavant, il a été Directeur Financier de Lahab, une société du groupe EDGE (un conglomérat industriel Emirati spécialisé dans la défense, l'aérospatiale et les nouvelles technologies), où il a dirigé la restructuration de cet actif stratégique à Abu Dhabi. Depuis 2022, il est Directeur Financier de la société de capital-investissement Perpetua Investment Group, basée à Dubaï.

La nomination de Clément Pacaud traduit la volonté du Groupe de faire du Moyen-Orient le hub central de ses opérations commerciales et stratégiques. L'année 2023 a été marquée par une forte croissance de l'activité de Smart Salem avec +41% de tests médicaux effectués par rapport à 2022, l'ouverture d'un 3e centre d'analyse médicale en mars, le lancement d'une nouvelle offre de Bilans de santé personnalisés et la constitution de Smart Health en Arabie Saoudite.

Thomas Picquette restera aux côtés de Clément Pacaud, au poste de Secrétaire Général, avec pour mission de soutenir le développement du Groupe, optimiser la capacité d'investissement du Groupe et gérer les sujets de consolidation et de reporting. Le Conseil d'Administration est désormais composé de Guillaume Bremond (Président), Clément Pacaud (Directeur Général)1, Anne Gaignard et Paul Amsellem.

Cette nouvelle structuration par géographie témoigne de l'ambition de la direction de développer le plein potentiel du Groupe en s'appuyant sur ses filiales technologiques pour devenir un acteur incontournable de la prévention et de la médecine de précision au Moyen-Orient.

"Clément, avec sa parfaite connaissance de la région et son expertise en développement d'entreprises technologiques est un précieux renfort pour Visiomed Group. Basé à Dubaï, il pourra piloter de manière étroite la croissance de notre activité et notre expansion géographique au Moyen-Orient", déclare Guillaume Bremond, Président de Visiomed Group. "Cette arrivée consolide l'équipe de direction et marque une nouvelle étape dans le virage stratégique entamé en 2021".