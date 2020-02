Visiomed : regroupement d'actions

(Boursier.com) — Visiomed annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 40 anciennes, approuvé par la 16ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2019. Ce regroupement vise à permettre au groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre.

Les opérations de regroupement débuteront le 18 février et prendront effet le 19 mars, premier jour de cotation des nouvelles actions Visiomed Group regroupées. Cette opération sera sans incidence sur la valeur des titres détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus.

En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action nouvelle pour chaque bloc de 40 actions anciennes. Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 40 n'auront aucune démarche à effectuer. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions formant un multiple de 40 devront gérer leurs rompus en achetant ou en cédant, jusqu'au 18 mars, directement sur le marché des actions Visiomed Group afin d'obtenir un multiple exact de 40. Passé ce délai, l'actionnaire qui n'aurait pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 40 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours à compter du 19 mars 2020 par son intermédiaire financier.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce regroupement, Visiomed Group a également informé les porteurs de bons de souscription d'actions et d'obligations convertibles en actions de la suspension temporaire de la faculté d'exercice de leurs BSA et de leurs OCA à compter du 10 février 2020 jusqu'au 25 mars 2020. L'avis relatif à la suspension de l'exercice des BSA et des OCA a été publié ce jour au BALO.

Les actions Visiomed Group existantes seront radiées du marché Euronext Growth Paris le 18 mars 2020 et les actions nouvelles provenant du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à compter du 19 mars 2020, premier jour de cotation. Le cours d'ouverture des actions nouvelles issues du regroupement correspondra au prix de clôture du dernier jour de négociation des actions anciennes, soit le 18 mars 2020, multiplié par 40. Le code mnémonique restera toutefois inchangé (ALVMG).