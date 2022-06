Visiomed : question de stratégie

(Boursier.com) — Visiomed Group organise une réunion digitale, le mercredi 29 juin à 18h (heure de Paris). A cette occasion, Guillaume Bremond (Président du Conseil) et Thomas Picquette (Directeur Général) présenteront le plan stratégique de l'entreprise et les perspectives de ses deux filiales, BewellConnect et Smart Salem. La conférence inclura une session de questions/réponses, sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.