Visiomed : quelles prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda 2022 ?

(Boursier.com) — Visiomed Group présente son chiffre d'affaires et son Ebitda, prévisionnels consolidés et proforma pour 2022.

A la suite du webinar du 29 juin, détaillant le nouveau plan stratégique de Visiomed, le groupe affiche ses prévisions pour l'exercice 2022 et la vision proforma 2022 pour ses différentes entités...

Smart Salem

Porté par une nouvelle équipe, Smart Salem (filiale à 100% de Visiomed Group exploitant l'unique centre médical digitalisé à Dubaï) affiche ainsi un objectif de croissance important sur son coeur de métier "Medical Fitness".

Grâce notamment à l'ouverture du second centre "Index" en août 2022, Smart Salem devrait afficher un chiffre d'affaires 2022 de 16 millions d'euros, dont 14 ME liés à l'activité "Medical Fitness" et 2 ME liés aux ventes de produits et de tests liés au COVID, ainsi qu'un Ebitda prévisionnel de 8 ME.

En vision proforma (hors ventes COVID et avec effet en année pleine du deuxième centre), Smart Salem afficherait un chiffre d'affaires 2022 proforma de 22 ME, ainsi qu'un Ebitda proforma de 12 ME.

BewellConnect

Comme évoqué dans le plan stratégique dévoilé le 15 mai, une réflexion stratégique autour du redéploiement de BewellConnect (filiale à 100% de Visiomed Group proposant des solutions de santé connectée) est en cours et aboutira à un plan de redéploiement, avec en fil rouge une réduction des dépenses opérationnelles.

BewellConnect (France et Italie) devrait générer en 2022 un chiffre d'affaires de 2 ME, majoritairement issues des ventes de produits liés au COVID, et un Ebitda de -3 ME.

La continuité des contrats actuels dans l'activité de santé connectée et la mise en oeuvre du plan d'économies permettrait d'afficher un chiffre d'affaires proforma (avec effet année pleine et hors vente COVID) de 0,5 ME et un Ebitda proforma de -2 ME.

Visiomed Group

Visiomed Group ne génère pas de chiffre d'affaires en tant que holding d'acquisition et animatrice des autres filiales du Groupe. Les frais de holding devraient atteindre -3 ME en 2022. La mise en oeuvre d'un plan de rationalisation permettrait d'afficher un Ebitda proforma de -2 ME pour la holding.

Ainsi, l'objectif 2022 de chiffre d'affaires consolidé du groupe est de 18 ME (22,5 ME proforma). L'objectif d'Ebitda consolidé du Groupe est de 2 ME (8 ME en proforma).