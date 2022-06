Visiomed : point sur le nouveau centre médical digitalisé Smart Salem à DIFC

(Boursier.com) — Visiomed livre un point d'avancement sur la construction du nouveau centre médical digitalisé Smart Salem à DIFC et confirme l'ouverture en août 2022. Smart Salem a ouvert en 2020 le 1er centre digitalisé proposant des tests d'aptitude médicale (Medical Fitness) indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un service innovant, accrédité par la Dubai Health Authority (DHA - Autorité de Santé de Dubaï) et la General Directorate of Residence and Foreigners Affairs (GDRFA - Direction générale de l'Immigration).

Le deuxième centre médical Smart Salem est en cours de développement dans le centre commercial Index Mall, situé dans le quartier financier de Dubaï à DIFC (The Dubai International Financial Centre). Le nouveau centre médical aura une superficie de près de 1 000 m2, largement supérieure à celle du centre actuel situé à City Walk, offrant la possibilité d'accueillir chaque jour un plus grand nombre de patients. Le projet a progressé de manière significative au cours des dernières semaines et a franchi plusieurs étapes clés : la conception et le plan architectural sont maintenant terminés. L'ensemble de ces travaux ont été menés par le Groupe GHD, groupe international australien spécialiste des projets d'ingénierie et d'architecture, notamment dans le secteur médical.

Le nouveau centre incorporera les technologies de pointe caractéristiques de Smart Salem, incluant notamment la robotique et l'intelligence artificielle, ainsi que de nouvelles innovations n'existant dans aucun centre médical à Dubaï.

Le calendrier du projet se déroule comme prévu ; l'ensemble des autorisation nécessaires ayant été accordées par le DIFC et la DHA. La DHA a été fortement consultée au cours de cette phase de conception et cet accompagnement se poursuivra durant la suite du projet.

Les travaux d'agencement doivent commencer en ce mois de juin 2022 et l'ouverture du centre est prévue en août 2022, comme précédemment communiqué par Visiomed le 25 mai dans la présentation de son plan stratégique.